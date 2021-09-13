انخفاض قيمة العجز التجاري المصري إلى 27.8%

انخفضت قيمة العجز التجاري المصري، خلال يونيو الماضي، بنسبة 27.8%، وأوضحت بيانات، نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن قيمة العجز في الميزان التجاري سجّلت ملياريْن 940 مليون دولار، خلال شهر يونيو.

وزادت قيمة الصادرات بنسبة 49.2%، مسجّلةً ثلاثة مليارات و610 ملايين دولار خلال يونيو، مقابل ملياريْن 420 مليون دولار من الشهر نفسه العام الماضي.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري؛ أرجع السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، ومنها اللدائن والملابس والفواكه.

بدوره، أشاد البنك الدولي بجهود مصر التي وصفها بالحثيثة، والتي مكّنتها من التغلب على جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وذلك خلال جلسة عقدت ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى.

وأكد المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، على أهمية الدور الذي قامت به مصر من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الذي عجّل بعبورها الأزمة، وتحوّل التحديات إلى فرص، حسب وصفه.

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