اقتصاد

ميناء الخُمس.. قرب وصول نحو 50 ألف طنٍّ من القمح

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت إدارة ميناء الخُمس البحري، بقرب وصول سفينتيْن، تحملان على متنهما ما يقرب من 50 ألف طن من القمح.

وتترقب إدارة الميناء، بحسب بيانات الشركة الليبية للموانئ؛ وصول باخرة الحبوب “نيو سهام”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الزروق” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها حوالي 30 ألف طنٍّ من القمح الصب، إضافةً إلى توقّع وصول السفينة “برنس محمد” التابعة للوكيل الملاحي “الأفق اللامع” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 22 ألفا و600 طنٍّ من حبوب القمح الصب.

واستقبلت أرصفة الميناء، في وقت سابق، السفينة “فاناريا”، التابعة للوكيل الملاحي “الزروق”، وعلى متنها 16 ألف طنٍّ من حبوب القمح والشعير.

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قناة 218 الليبية

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