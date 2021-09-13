عون يؤكد على أهمية مساهمة الشركات البريطانية الكبرى والمتخصصة في تنمية وتطوير القطاع النفطي

عقد وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الإثنين اجتماعاً مع سفيرة المملكة المتحدة الجديد “كارولين هورندال” وبحضور وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج “رفعت العبار” .

كما أكد عون حرصه على التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز لما يخدم الأهداف المشتركة وصالح البلدين، وأشاد بأهمية مساهمة الشركات البريطانية الكبرى والمتخصصة في تنمية وتطوير القطاع، تقديراً لموقف المملكة المتحدة الحيادي ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بعيداً عن التأثيرات الخارجية، وهو ما يعزز الوصول إلى حلول داخلية ممكنة تحقق الإستقرار والبناء والرخاء.

وأضاف العبار مؤكداً على دعم مشاركة الشركات البريطانية لتطوير قطاع النفط والغاز والرفع من مقدراته الإنتاجية لما تمتلكه من خبرات تدعم طموحات الوزارة في النهوض بالقطاع.

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