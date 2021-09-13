استئناف تصدير النفط من مينائي السدرة والهاروج بعد فض الاعتصام

أفاد مراسل قنوات 218 في منطقة الهلال النفطي بأن آمر رئيس جهاز حرس المنشأت النفطية اللواء ناجي المغربي قاد اجتماع مع ممثلي المعتصمين في مينائي السدرة والهاروج صباح اليوم الاثنين.

وأكد المصدر ذاته على توصل المغربي لاتفاق يقضي بفض الاعتصام واستئناف عمليات التصدير في مينائي السدرة والهاروج، مشدداً على أهمية استمرار عمليات الإنتاج و التصدير.

وكان عدد من العاطلين عن العمل من الخريجين أصحاب التخصصات النفطية قد قادو اعتصامات في مينائي السدرة والهاروج منذ مطلع الشهر الجاري نتج عنها تعطيل متقطع في عمليات شحن النفط للنواقل فيما مازالت بعض ناقلات النفط قبالة السواحل الليبية تمهيدا لدخولها والبدء في عمليات التصدير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية