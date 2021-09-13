انطلاق المرحلة الثانية من صيانة طريق “الغويلات” الاستراتيجي بزليتن

أعلنت بلدية زليتن اليوم الاثنين، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من صيانة طريق “الغويلات”، الرابط بين الطريق الساحلي ومصنع الأسمنت غرب المدينة.

وأوضحت البلدية على حسابها في الفيس بوك، أن عملية الصيانة في مرحلتها الثانية تشهد عملية كشط الطريق وإزالة الطبقة الأسفلتية، من قبل شركة التألق المعماري المنفذة للمشروع وبإشراف شركة العبور.

يشار إلى أن طريق الغويلات المزدوج والذي يبلغ طول الجزء الخاضع للصيانة منه 900 متر، يعاني من تردي بنيته بسبب الضغط الناتج عن حركة شاحنات النقل الثقيل الواردة لمصنع الأسمنت، الذي يُعد الأكبر في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ تلثي المعروض المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية