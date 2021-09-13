مع التفاصيل.. لجنة الإدارة بالخارجي تطلق خطة إدارة الأولويات الإستراتيجية

أطلقت لجنة الإدارة والإدارة التنفيذية بالمصرف الليبي الخارجي اليوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس خطة إدارة الأولويات الإستراتيجية للمصرف، بإشراف مستشارين دوليين على رأسهم شركة Deloitte ، وبحضور مدراء الإدارات بالمصرف ،تنفيذاً لرؤية المصرف الليبي الخارجي لتصحيح أوضاعه .

و تطمح لجنة الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال خطتها إلى تذليل التحديات التي تعرّض لها المصرف خلال السنوات السابقة، ومُعالجة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف السندات المتعثرة وملف إعادة تقييم وتطوير مساهمات المصرف، وملف حماية أصول المصرف.

وكذلك ملف دعم خطوط الدفاع بالمصرف لضمان الإمتثال الكامل للتشريعات والضوابط الوطنية والدولية، هذا بالإضافة إلى ملف رفع كفاءة الكوادر البشرية، وغير ذلك من الأولويات التي اعتمدتها لجنة الإدارة والتي ستدار بنظام الإدارة بالمشاريع بالتعاون بين الكفاءات الوطنية والخبراء الأجانب.

وعبرت لجنة إدارة المصرف اليوم في مراسم اطلاق خطتها أنه “قد آن الأوان أن يعود المصرف الليبي الخارجي والعاملين فيه إلى مكانته المرموقة التي كان يتطلع إليها الآباء المؤسسون للمصرف”.

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