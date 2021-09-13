وزير الإسكان يصدر تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والأجهزة التابعة للدولة بإعطاء الأولوية لشركات الأشغال العامة لإبرام عقود أعمال التنفيذ

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” اليوم الإثنين، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية ” خالد العبدلي ” مع رؤساء ومدراء شركات الأشغال.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة أعمال شركات الأشغال العامة، وكذلك الوقوف على الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه عملها، بالإضافة إلى رؤية الشركات المستقبلية لتدوير عجلة العمل وعودة الشركات كما كانت عليه بالسابق بعد الظروف التي مرت بها .

كما أن بعض الشركات بالمناطق لم تتحصل على عقود عمل منذ سنوات، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات وحال دون الإيفاء بصرف مرتبات العاملين بها لعدة أشهر .

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على دعمه للشركات ، وكذلك اصدار تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والأجهزة التابعة للدولة بإعطاء الأولوية لشركات الأشغال العامة في إبرام عقود أعمال التنفيذ وذلك لتدوير عجلة العمل بالشركات .

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