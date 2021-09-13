البلدي أوجلة يناقش مشاكل الكهرباء مع مدير عام شركة الكهرباء

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- عقد عميد بلدية أوجلة أحمد بترون، اجتماعًا مع مدير عام الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، وعدد من أعضاء الشركة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره؛ أعضاء المجلس البلدي أحمد عمر بوقبول، والرضا عيسى عنودة، وأعضاء المجلس الاجتماعي للبلدية، بحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين في البلدية، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

وناقش المجتمعون أهم المشاكل والمعوقات التي تحول دون استمرار العمل بمحطة 220kv بمدينة أوجلة، وبعض المشاكل والنواقص المتعلقة بمكتب أوجلة.

وشدد رئيس الشركة العامة للكهرباء؛ خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في حل كل المختنقات التي تعاني منها البلدية، ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة. (وال) أ س/ ر ت

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