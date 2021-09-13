الرقابة على الأغذية يبدي ملاحظات حول مصنع جمة لتعبئة المياه في الخمس

أخبارليبيا24
كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه أجرى كشفًا على آلية التصنيع وطريقة تخزين المادة الغذائية في مصنع جمة لتعبئة المياه في الخمس.
وبين المركز أن قسم الرقابة الداخلية تابع عملية التصنيع و ملاحظة مدى مطابقة هذه المصانع للمواصفات الليبية للمصانع.
وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تم التنبيه على صيانة الأرضيات، ومعالجة الماء بالأوزون.
وأضاف المركز أنه تبين عدم وجود برنامج لمكافحة الحشرات والآفات، إضافة إلى عدم التزام العاملين بالزي الخاص أثناء العمل.
وأشار إلى أنه تم سحب عينات وإحالتها للمختبر تحت إشراف مركز الرقابة على الأغدية والأدوية وعدم تسويقها إلا بعد الحصول على شهادة الإفراج المحلي للمنتجات من المركز
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