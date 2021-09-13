الرقابة على الأغذية يبدي ملاحظات حول مصنع جمة لتعبئة المياه في الخمس

أخبارليبيا24

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه أجرى كشفًا على آلية التصنيع وطريقة تخزين المادة الغذائية في مصنع جمة لتعبئة المياه في الخمس.

وبين المركز أن قسم الرقابة الداخلية تابع عملية التصنيع و ملاحظة مدى مطابقة هذه المصانع للمواصفات الليبية للمصانع.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تم التنبيه على صيانة الأرضيات، ومعالجة الماء بالأوزون.

وأضاف المركز أنه تبين عدم وجود برنامج لمكافحة الحشرات والآفات، إضافة إلى عدم التزام العاملين بالزي الخاص أثناء العمل.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات وإحالتها للمختبر تحت إشراف مركز الرقابة على الأغدية والأدوية وعدم تسويقها إلا بعد الحصول على شهادة الإفراج المحلي للمنتجات من المركز