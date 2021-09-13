مدير مطار معيتيقة ينفي ويوضح من وراء نشر خبر منع السلطات التونسية الليبيين الدخول لأراضيها

قال مدير مطار معيتيقة الدولي “لطفي الطبيب” في تصريح له لصدى الاقتصادية اليوم الإثنين أن ماتم تداوله في صفحة (مطار معيتيقة الدولي) بالفيس بوك بخصوص منع السلطات التونسية من دخول كل من يحمل جواز سفر ليبي لأراضيها،ليس له أي أساس من الصحة ولم يصلنا أي معلومات بالخصوص من قبل جهة حكومية مضيفاً أن الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة هي “المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي“.

وأضاف الطبيب قائلاً: أن هذه الصفحة ليست رسمية بل هي لأحد أعضاء لجنة الأزمة التي شكلت 2011 وكان متعاوناً معنا حيث يتردد بشكل شبه يومي على المطار وأخذ الجداول من بعض الشركات ونشر معلوماتها بالصفحة لكنه لا يتبع للمطار بأي شكل من الأشكال، وقد طلبنا منه فيما سبق تغيير إسم الصفحة ولكن تم الرفض، وأنه مطلوب من قبل منفذ مطار معيتيقة ونرغب تقديم شكوى ورفع قضية بخصوص ما تسبب به ولم نعلم بأي مركز نقوم بتقديم شكوى ضده وفقاً لقوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية