عون يشارك في حلقة نقاش بخصوص تفعيل الإتفاقية الإطارية للتجارة والإستثمار مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لدى ليبيا

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الإثنين بمشاركة عبر الدائرة المغلقة في حلقة نقاش نظمها وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وذلك بخصوص تفعيل الإتفاقية الإطارية للتجارة والإستثمار التي تم توقيعها سنة 2010م مع الجانب الأمريكي.

حيث أوضح السفير الأمريكي عن رغبة بلاده في تفعيل هذه الإتفاقية والتي وقعتها أمريكا مع ليبيا ومع 46 دولة أخرى في أنحاء العالم،، كما تم الاتفاق على ترتيب تقديم المعلومات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية واللقاء مرة أخرى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومن جهة أخرى أوضح وزير النفط أن العلاقة بين دولة ليبيا وأمريكا في مجال النفط والغاز بدأت منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، كما أن ليبيا تشجع عودة الشركات الأمريكية: كالشركات النفطية وشركات الإنشاءات والمقاولات والإستشارات ، حيث أن التقنية الأمريكيه في مجال النفط تعد من التقنيات الرائدة، كما أن مجالات التدريب متوفرة في أمريكا وبجدارة ويمكن لقطاع النفط في ليبيا الاستفادة منها هذا، بالإضافة إلى مجالات الطاقات المتجددة وطاقة الهيدروجين والتي يمكن التعاون فيها والاستفادة من خبرة أمريكا العريضة في هذا المجال.

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