«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 14 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5155 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3337 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2508 دينار، والليرة التركية 0.5352 دينار، والدولار الكندي 3.569 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2039 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2294 دينار، والدينار التونسي 1.6208 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5074 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021: