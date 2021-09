قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إن ليبيا قد وقعت عقودا مع شركات مصرية؛ لتنفيذ مشاريع للكهرباء بقيمة 1.5 إلى 2 مليار دولار. وتوقع […]

