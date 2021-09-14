البريقة لتسويق النفط تعلن عن قفل منظومة التسجيل والحجز على أسطوانات غاز الطهي المنزلي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء عن قفل منظومة التسجيل والحجز على أسطوانات غاز الطهي المنزلي ، وذلك بعد أن تم تكوين مؤشر يوضح حجم الطلب على نوعية الاسطوانات والتي سيتم توريدها وفق أحدث المواصفات الأمنية والفنية المعتمدة محلياً وعالمياً .

حيث قامت شركة البريقة لتسويق النفط مؤخرًا باستحداث منظومة لحصر المواطنين الراغبين في الحصول على اسطوانات غاز الطهي المنزلي، وذلك منعًا للمتاجرة بالاسطوانات والمضاربة بأسعارها، وكذلك لمعرفة حجم الطلب الحقيقي حتى يتسنى للشركة رصد الميزانيات اللازمة وتوريد الاسطوانات لمستحقيها من المواطنين في كافة المناطق والقرى الليبية.

وفي الختام توجهت الشركة عناية المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل بأنه سيتم فتح منظومة الحجز الالكتروني مجددًا فور الإنتهاء من توريد الدفعة الأولى من الاسطوانات وفق البيانات المدرجة مؤخرا، علما بأن الشركة ضمن خطتها تستهدف تغطية جميع احتياجات السوق المحلي من الاسطوانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية