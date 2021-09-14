جلوبال بلاتس: السدرة النفطي يغلق مجددا وسط الاحتياجات وهناك توقعات برفع الأعلام الحمراء شرق البلاد

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم الإثنين إن شحنات النفط الخام من محطة السدرة البالغة 300 ألف برميل في اليوم توقفت مرة أخرى بعد احتجاجات دعت إلى إقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الوطني .

وأضافت الوكالة البريطانية إن هذه المرة الثانية علي التوالي خلال أسبوع تقريبًا التي يتم فيها إغلاق الميناء الشرقي الرئيسي كما أن استغرق تحميل ناقلة سويز ماكس النفطية أكثر من اسبوع بسبب الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إن سفينة Yannis P وصلت أخيرًا في 13 سبتمبر إلى وجهتها أوغوستا بإيطاليا ، حيث تعمل حاليًا على تفريغ شحنة من الخام الليبي وفقًا لأداة تحليل تدفق التجارة Platts cFlow .

وأوضح مصادر إلى جلوبال بلاتس إن المظاهرات قد تستأنف أيضا في محطة راس لانوف القريبة وموانئ شرقية أخرى، كما أن هناك مخاوف من الاحتجاجات في منطقة فزان الجنوبية ، حيث يطالب رجال القبائل بتعديل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، يمكن أن تؤثر أيضًا على العمليات في حقل الشرارة النفطي .

بلغ متوسط ​​إنتاج النفط الخام الليبي 1.15 مليون برميل في اليوم حتى الآن من هذا العام ، وفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس ، حيث تواجه مشكلات ناجمة عن بنيتها التحتية المستنفدة ونقص الأموال.

يتوقع العديد من المحللين أن يكون الإنتاج متقلبًا مع اقتراب انتخابات 24 ديسمبر في البلاد.

كما أن تتوقع جلوبال بلاتس أن تكون ليبيا أكثر المخاطر التي يمكن تحديدها على المدى القريب لإمدادات النفط العالمية، هناك عدة عوامل ترفع الأعلام الحمراء ، تنسيق الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق واحتمال نشوب صراع على السيادة النفطية وعائداتها قبل الانتخابات أو بعدها وفقا للوكالة.

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