“أوبك” تخفض توقّعات الطلب على الخام للربع الأخير من 2021

خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأرجعت المنظمة، في تقريرها الشهري، بسبب اتخاذها لهذا القرار إلى السلالة المتحورة “دلتا”، مشيرةً إلى إن التعافي سيتأخر قليلاً حتى العام القادم، عندما يتجاوز استهلاك الخام معدلات ما قبل جائحة كورونا.

وتوقّعت منظمة “أوبك”، في تقريرها، أن يسجّل الطلب على النفط حوالي 99.70 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من العام الجاري، أي بانخفاض قدره 110 آلاف برميل يوميًا، وهو ما يختلف عن توقعات الشهر الماضي.

وفي سياق تقريرها الشهري؛ حذرت المنظمة من “المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كوفيد 19، والتي تغذيها السلالة “دلتا” والتي تؤثّر على توقّعات الطلب على النفط في الربع الأخير من هذا العام.

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