الحويج يقوم بزيارة إلى القاهرة لعقد اجتماع للرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الاثنين بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة برفقة وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية والمتمثل في وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.

حيث جاءت هذه الزيارة في اطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونظيره بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي وذلك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

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