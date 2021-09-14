ميناء بنغازي: استمرار وصول حاويات السلع والمركبات إلى الميناء

أعلنت إدارة ميناء بنغازي عن وصول 4 سفن تجارية إلى أرصفة الميناء، محملة بحاويات البضائع والسلع المتنوعة.

وذكرت إدارة الميناء أن السفينة ڤيقا اسكوربو، التابعة للوكيل الملاحي شركة البحرين، قد وصلت وعلى متنها 381 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة لدخول السفينة ألـك، التابعة للوكيل الملاحي شركة دليل وعلى متنها 108 حاويات وبضائع مختلفة، كما أشارت بيانات إدارة الميناء إلى وصول سفينة نقل السيارات أڤيڤا التابعة للوكيل الملاحي شركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 54 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية بالإضافة إلى 20 حاوية بضائع.

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