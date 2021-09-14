الكبير يناقش سبل تطوير مشروع البوابة الالكترونية للدفع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى تداول صكوك المقاصة بين المصارف

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء، مع مدراء إدارات المصرف المعنية وبعض المستشارين بالمصرف .

تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير مشروع البوابة الالكترونية للدفع بالعملات الأجنبية والتى تسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة عبر مواقع التجارة الالكترونية العالمية بالعملات الأجنبية بما فيها خدمة paypal ، كما تطرق الاجتماع إلى موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف ومدى التزامها في قبول الصكوك فيما بينها دون اية عراقيل، وكذلك التأكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن.

حيث تطرق أيضاً متابعة تنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف والتأكيد على ضرورة توفرها بكافة الفروع المصرفية ونقل شحنات سيولة إضافية لكافة مناطق ليبيا.

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