المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير سوق المدفوعات الإلكترونية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مديري إدارات المصرف المعنية وبعض المستشارين؛ سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية والتي تسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة، عبر مواقع التجارة الالكترونية العالمية بالعملات الأجنبية، بما فيها خدمة paypal.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر المصرف بطرابلس؛ موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف، ومدى التزامها في قبول الصكوك فيما بينها، دون أي عراقيل، والتأكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات “المركزي” بهذا الشأن.

وبحث “المركزي”، متابعة تنفيذ خطة توفير السيولة بفروع المصارف كافة، والتأكيد على نقل شحنات سيولة إضافية.

يأتي ذلك، في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي؛ لتطوير سوق المدفوعات الإلكترونية، وتوفير السيولة النقدية للمصارف التجارية كافة في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية