الدبيبة يشرف على تسليم أول دفعة من صكوك منحة الزواج

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء بالإشراف على تسليم صكوك منحة الزواج لعدد من المتقدمين، وبحضور وزير الشباب “فتح الله الزني” ورئيس صندوق دعم الزواج “خالد محمد” .

كما أكد الدبيبة دعمه لشريحة الشباب، وكذلك رغبته في رؤيته لخيم لأفراح عوضا عن خيم المأتم وصناديق الإعمار عوضاً عن صناديق الذخائر، وأعرب عن أمله في الشباب الذين يُنتظر منهم الكثير ويعول عليهم في التنمية والبناء.

وفي الختام سلم الدبيبة بعد ذلك أولى الصكوك لأول شخص من الدفعة الأولى من المتقدمين والتي تضمنت على عدد 60 شاب.

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