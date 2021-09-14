اقتصاد

“الحويج” يصل إلى القاهرة للتحضير لاجتماع اللجنة “الليبية المصرية”

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس الوفد الليبي؛ للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا “الليبية المصرية” المشتركة.

وتضمن الوفد، وزراء المواصلات والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.

وستعقد اللجنة العليا “الليبية المصرية” اجتماعها، الخميس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ لبحث رفع مستوى التبادل التجاري بين البلديْن، وإبرام اتفاقيات في عددٍ من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك