“الحويج” يصل إلى القاهرة للتحضير لاجتماع اللجنة “الليبية المصرية”

وصل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس الوفد الليبي؛ للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا “الليبية المصرية” المشتركة.

وتضمن الوفد، وزراء المواصلات والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.

وستعقد اللجنة العليا “الليبية المصرية” اجتماعها، الخميس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ لبحث رفع مستوى التبادل التجاري بين البلديْن، وإبرام اتفاقيات في عددٍ من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

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