بشكل مؤقت.. إيقاف منظومة حجز أسطوانات غاز الطهي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الثلاثاء، قفل منظومة التسجيل والحجز؛ لغرض الحصول على أسطوانات غاز الطهي.

وقالت الشركة في بيانٍ على “فيس بوك”: قرار الإيقاف جاء بعد تكوين مؤشر يوضح حجم الطلب على نوعية الأسطوانات، التي سيتم توريدها وفق مواصفاتٍ فنيةٍ آمنةٍ ومعتمدةٍ محليًا وعالميًا.

ونبَّهت “البريقة”، المواطنين، من أنه سيتم فتح منظومة الحجز مُجدّدًا، فور الانتهاء من توريد دفعة الأسطوانات الأولى، وفق البيانات المدرجة مؤخرًا.

يُشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط تسعى إلى تغطية جميع احتياجات السوق المحلي من الأسطوانات، بعد رصد الميزانيات اللازمة لتوريد الأسطوانات لمستحقيها، في المناطق والقرى الليبية كافة.

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