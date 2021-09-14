ما هي أكثر سيارة مرغوبة في العالم؟

أظهر تقرير لموقع “فيجوال كابيتاليست”، عن اكثر السيارات مبيعا ورواجا في بلدان العالم هي “تويوتا”.

ووثقت خريطة ترتيب بيع انواع السيارات هيمنة تويوتا بشكل واضح في بلدان العالم وفقا لبيانات مبيعات نهاية 2019، حيث ذكر التقرير أن تويوتا كانت السيارة الأكثر مبيعا في 41 دولة من بين 104 دولة تم تسجيلها.

وبحسب التقرير فإن السيارة الأكثر مبيعا ورواجا في أغلب الدول الخليجية “لاندكروزر”، وفي الولايات المتحدة الاميركية وكندا “فورد”، وفي أستراليا “تويوتا هايلوكس” فيما لم تشر الاحصائية إلى السيارة الاكثر رواجاً في ليبيا .

وادناه خريطة السيارات في العالم: