“العكاري” يكشف ما يعرقل تخفيض سعر الصرف …ويوجه مطالبة لرئيس الحكومة

قال عضو لجنة سعر الصرف والخبير المصرفي “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: أن يتم دعم 50 ألف شاب وشابة ب 40 ألف دينار من أجل تكوين 25 ألف اسرة من حكومة الوحدة الوطنية خطوة تحسب لهذه الحكومة عكس الحكومات السابقة التى كانت تدفع للشباب من أجل هدم تكوين الأسر .

وتابع أنه كان لرئيس الحكومة دور كبير في ذلك واليوم أصبح هذا المشروع حقيقة ملموسة لهذا نأمل من رئيس الحكومة أن يبذل قصاري جهده بأن يحدث التوافق المطلوب داخل مجلس إدارة البنك المركزي (رغم أن هذا شأن البرلمان ) ولكن في ليبيا يمكن أن يحدث هذا من رئيس الحكومة حتى تتم الفرحة بأن يبدأ البنك المركزي في التخفيض التدريجي لسعر الدولار (كل الظروف متاحة الآن للبدء في التخفيض المعرقل لذلك الخلاف داخل مجلس إدارة البنك المركزي ) .

وأضاف قائلاً: وكذلك توفير التمويل اللازم للمصانع التي لها علاقة بمواد البناء مصانع الاسمنت الاجر البلاط الخ حتي تنخفض أسعار هذه السلع من أجل الشروع في قروض البناء لكي تكتمل سعادة هذه الأسر الجديدة مع مراجعة الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط الانفاق الاستهلاكي.

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