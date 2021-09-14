الشنطي يقوم بزيارة ميدانية للأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية للأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور .

حيث استهدفت الزيارة الوقوف والاطلاع على وضع الأكاديمية، وكذلك مستوى العملية التعليمية التي تقدمها للطلبة، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم بداخلها، كما تخلل الزيارة استعراض المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الأكاديمية وآلية حلها.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع نقاش خلاله إمكانية تنفيذ برامج تدريبية لتطوير العمل الرقابي، وكذلك الاستفادة من خبرة الأكاديمية لتطوير التنمية البشرية لموظفي الهيئة.

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