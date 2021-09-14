“المركزي” يخصص 30 مليون دينار لفروع الجمهورية في مدن بلدية الجفرة

خصص مصرف ليبيا المركزي في بنغازي 30 مليون ديناراً لفروع مصرف الجمهورية في مدن بلدية الجفرة ستصل على دفعتين هذا الأسبوع.

وأوضح مراسل قنوات 218 في “الجفرة” أن المصرف المركزي خصص من القيمة 24مليون دينار اً مقسمة بالتساوي بين فروع المصرف في مدينة هون و سوكنة و ودان بينما خصص 6 ملايين دينار لفرع مدينة زلة.

وقال المصدر ذاته إن إدارات الفروع ستحدد آلية صرف الأموال على عملائها و سقوف السحب حيث من المتوقع أن تشرع في فتح أبوابها أمام المواطنين خلال الأسبوع المقبل بعد إجراء الترتيبات الإدراية لضمان سير العمل.

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