اقتصاد

“المركزي” يخصص 30 مليون دينار لفروع الجمهورية في مدن بلدية الجفرة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصص مصرف ليبيا المركزي في بنغازي 30 مليون ديناراً لفروع مصرف الجمهورية في مدن بلدية الجفرة ستصل على دفعتين هذا الأسبوع.

وأوضح مراسل قنوات 218 في “الجفرة” أن المصرف المركزي خصص من القيمة 24مليون دينار اً مقسمة بالتساوي بين فروع المصرف في مدينة هون و سوكنة و ودان بينما خصص 6 ملايين دينار لفرع مدينة زلة.

وقال المصدر ذاته إن إدارات الفروع ستحدد آلية صرف الأموال على عملائها و سقوف السحب حيث من المتوقع أن تشرع في فتح أبوابها أمام المواطنين خلال الأسبوع المقبل بعد إجراء الترتيبات الإدراية لضمان سير العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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