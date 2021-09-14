القابضة للاتصالات تناقش كيفية تطوير شبكة الاتصالات بالمنطقة الجنوبية

ناقشت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” أعمال توسعة شبكة الاتصالات، وكذلك إمكانية إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بها وأعمال الشركات التابعة للقابضة بالمنطقة الجنوبية.

حيث تم خلال اجتماع مناقشة ما قامت به شركة ليبيانا للهاتف المحمول من عمليات شملت توسعة شبكة الجيل الرابع بمناطق اشكدة وقراية وقطة، وكذلك أوضحت الشركة مواصلة الأعمال في مطار غات والتي من المحتمل أن تنتهي في أكتوبر القادم.

كما تناول أيضاً استحداث شركة المدار الجديد لتغطية الجيل الرابع بمطار غات وتوسعة الشبكة في المنطقة الجنوبية بمتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنفيذ ومطالبة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بتركيب ما تحتاجه منظومة الجوازات للتشغيل بالمناطق القريبة بغات إلى حين تركيب شركة هاتف ليبيا أسلاك فايبر (كوابل الياف ضوئية).

وفي ختام الاجتماع تم متابعة العراقيل التي تواجه الشبكة في الطريق الرابط بين براك الشاطئ والشويرف، وكذلك التواصل مع شركات الاتصالات لتحسين التغطية بالمنطقة المذكورة.

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