وزير النفط والغاز يعقد اجتماعاً مع عميد بلدية أوجلة

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية أوجلة وعضو مجلس الدولة عن بلدية أوجلة.

تناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تخص البلدية كالمشاكل والصعوبات والمعوقات التي تعاني منها البلدية، وكذلك تفعيل برامج ومشاريع التنمية المستدامة بالبلدية، بالإضافة إلى حل مشكلة خريجين التخصصات النفطية وإيجاد فرص العمل في الشركات النفطية، وأيضاً حل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الغازية في العمليات النفطية والإسراع في تنفيذ الطريق الصحراوي السريع اجدابيا – الواحات – الكفره، كما أكد الوزير على إلتزام الوزارة بحقوق بلدية أوجلة.

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