شركة آبل تسدل الستار على منتجاتها الجديدة

أسدلت شركة آبل ضمن مؤتمرها السنوي، الستار عن منتجاتها الجديدة، من ضمنها ‏iPhone 13 وآيباد ميني وساعة أبل ووتش الجديدين.

فعاليات المؤتمر التي جرت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تضمنت عرضاً تفصيلياً حول مزايا هاتف أيفون 13 المزود بمعالج A15، حيثُ أكدت الشركة أنه أسرع 50% من الهواتف السابقة، كما جرى تصميم الكاميرا بشكل مختلف، إضافة إلى أن حوافه أصغر بـ 20% من حواف أيفون 12.

الجهاز يحتوي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل ومكبرات صوت استريو، أما عن سعره الذي أكدت آبل أنه سيصل إلى المتاجر الأسبوع المقبل، هو 999 دولار للـiphone 13 pro.. بينما يبلغ سعر iphone 13pro max 1099 دولار.

كما أعلنت الشركة عن مواصفات جهاز آيباد ميني الجديد، المُصمم بشاشة أصغر بحجم 8.3 بوصة، إذ تمت إعادة تصميمه باستخدام لغة تصميم جديدة أكثر انبساطا.

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