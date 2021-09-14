وزير الشباب يجتمع مع السفير المصري لدى ليبيا لبحث سبل التعاون المشترك

اجتمع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني ” اليوم الثلاثاء، مع السفير ورئيس البعثة الدبلوماسية المصرية لدى دولة ليبيا “تامر مصطفي” وبحضور المستشار السياسي للسفارة بمدينة طرابلس “نبيل الجوهري” .

كما أوضح الوزير سياسة عمل الوزارة وخاصة أنه لأول مرة منذ قيام الدولة الليبية تعلن وزارة الشباب كوزارة مستقلة تعنى بالشباب وتعمل على تمكينهم وبناء قدراتهم والدفاع عن قضاياهم.

من جهة أخرى أكد السفير على استعداد دولته للتعاون المشترك والذي من شأنه أن يخدم شباب البلدين ونقل التجارب السابقة لجمهورية مصر في مجالات الشباب وبناء قدراتهم.

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