خاص..مصدر مصرفي يكشف عن خطوات إيجابية يتخذها المركزي في اتجاه تطوير خدمات الدفع الإلكتروني ..ويوضح

كشف مصدر مصرفي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن خطوات إيجابية يتخذها مصرف ليبيا المركزي في اتجاه تطوير خدمات الدفع الالكتروني وخصوصاً توجه مصرف ليبيا المركزي في تفعيل خدمات التجارة الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني التي تطلقها شركات ومؤسسات دولية مثل خدمة PayPal وغيرها .

وتابع بالقول: وسوف يكون لهذه الخطوات آثر إيجابي كبير في تسهيل عمليات التجارة والخدمات الالكترونية عبر هذه الوسائل والتي باتت مطلوبة في السوق الليبي و تسهل لصغار التجار والمواطنين التسوق لشراء السلع عبر هذه المنصات وشراء الخدمات الالكترونية .

وقال المصدر: ستسهم هذه الخطوة في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي وتحقيق مزيدا من الاستقرار في سعر الصرف ، نثمن هذه الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي .

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