مصدر مصرفي: المركزي يتجه لتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني والتي تطلقها شركات ومؤسسات دولية مثل خدمة PayPal وغيرها

قال مصدر مصرفي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف ليبيا المركزي يتخذ خطوات إيجابية في اتجاه تطوير خدمات الدفع الإلكتروني ، وخصوصاً توجه مصرف ليبيا المركزي في تفعيل خدمات التجارة الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني التي تطلقها شركات ومؤسسات دولية مثل خدمة PayPal وغيرها

وأضاف قائلاً: وسوف يكون لهذه الخطوات آثر إيجابي كبير في تسهيل عمليات التجارة والخدمات الالكترونية عبر هذه الوسائل والتي باتت مطلوبة في السوق الليبي و تسهل لصغار التجار والمواطنين التسوق لشراء السلع عبر هذه المنصات وشراء الخدمات الالكترونية .

وكشف المصدر بالقول: ستسهم هذه الخطوة في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي وتحقيق مزيدا من الاستقرار في سعر الصرف ، نثمن هذه الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي .

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