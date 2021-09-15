اقتصاد

مصدر مصرفي: المركزي يتجه لتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني والتي تطلقها شركات ومؤسسات دولية مثل خدمة PayPal وغيرها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر مصرفي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف ليبيا المركزي يتخذ خطوات إيجابية في اتجاه تطوير خدمات الدفع الإلكتروني ، وخصوصاً توجه مصرف ليبيا المركزي في تفعيل خدمات التجارة الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني التي تطلقها شركات ومؤسسات دولية مثل خدمة PayPal وغيرها

وأضاف قائلاً: وسوف يكون لهذه الخطوات آثر إيجابي كبير في تسهيل عمليات التجارة والخدمات الالكترونية عبر هذه الوسائل والتي باتت مطلوبة في السوق الليبي و تسهل لصغار التجار والمواطنين التسوق لشراء السلع عبر هذه المنصات وشراء الخدمات الالكترونية .

وكشف المصدر بالقول: ستسهم هذه الخطوة في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي وتحقيق مزيدا من الاستقرار في سعر الصرف ، نثمن هذه الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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