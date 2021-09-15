تعرض إحدى السيارات التابعة لدائرة كهرباء صبراتة لسطو مسلح

صبراته 14 سبتمبر 2021 ( وال )- تعرضت إحدى السيارات التابعة لدائرة كهرباء صبراتة، لسطو مسلح والأجهزة الأمنية قبل أن تتمكن من استرجاعها وضبط الجُناة.

وأوضحت مديرية أمن صبراته في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن مدير الأمن كلف قوة التدخل والسيطرة بتعقب الجناة بالتعاون مع أعضاء من مديرية امن صرمان وأعضاء التحري بمكتب مكافحة الظواهر الهدامة التابع لكتيبة السلعة جنوب الزاوية.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية التي تم تكليفها بتعقب وضبط الجناة تمكنت من ضبط وارجاع السيارة عند الساعة 5 من مساء اليوم الثلاثاء. (وال)

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