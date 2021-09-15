السفير الإيطالي يلتقي وزير الصناعة لبحث التعاون المشترك

التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” مع السفير الإيطالي للبلاد “جوزيبي كونتي”، وذلك بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة طرابلس.

حيث نوقش خلال الاجتماع طرق السعي لتفعيل التعاون الصناعي المشترك ودعم المشاريع المتوقفة التي من أبرزها مصنع الشاحنات والحافلات تاجوراء، وفي هذا الشأن أكدّت الوزارة أنها ستقوم بتشغيل مصانعها بطاقتها القصوى بتعاون الشريك الإيطالي الذي يوفر المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لبدء العمل.

كما طالبت الوزارة الجانب الإيطالي تدريب وتأهيل الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية، و قال السفير الإيطالي أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالخصوص مؤكداً أنه ستكون هناك زيارة للشركات الإيطالية للبلاد في المدة القادمة.

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