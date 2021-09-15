«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 15 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5261 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3435 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2542 دينار، والليرة التركية 0.534 دينار، والدولار الكندي 3.565 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2037 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2292 دينار، والدينار التونسي 1.6191 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5068 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021: