توقعات بانتعاش سوق النفط بداية الشهر القادم

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تُطلق اللقاحات العنان للطلب على النفط والذي تعثر بسبب القيود الوبائية خاصة في آسيا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تراجع الطلب العالمي.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن وكالة الطاقة في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء، فقد “بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المتوقع الآن أن ينتعش الطلب بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وأن يستمر في النمو حتى نهاية العام”.

وفي توقعات وكالة الطاقة الدولية لانتعاش قوي في السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري، استشهدت “بالطلب القوي المكبوت والتقدم المستمر في برامج التطعيم”.

وتسبب انتشار الفيروس من نوع “دلتا” في الأشهر الأخيرة بخفض الوكالة لتوقعاتها بشأن نمو الطلب للعام ككل بمقدار 105 آلاف برميل يوميا، لكنها رفعت تقديراتها لعام 2022 بمقدار 85 ألف برميل يوميا.

على صعيد آخر، توقعت الوكالة أن يكون تأثير إعصار “إيدا”على إنتاج النفط هو الأسوأ منذ إعصار “كاترينا”، إذ قد تصل خسائره إلى نحو 30 مليون برميل.

وقالت الوكالة: “بناء على حساباتنا، يمكن أن يؤدي إيقاف الإنتاج المطول إلى خسائر إجمالية في إنتاج النفط تصل إلى 30 مليون برميل. (إيدا) هي أسوأ عاصفة تضرب ساحل الخليج منذ إعصاري كاترينا وريتا في عام 2005”.

