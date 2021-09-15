تفعيل الشراكة الصناعية بين دولتي ليبيا وأيطاليا

طرابلس 15 سبتمبر 2021 (وال) _ استقبل وزير الصناعة والمعادن السيد (أحمد ابوهيسه) أمس الثلاثاء، بديوان الوزارة السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد جوزيبي كونتي.

وتناول هذا اللقاء سبل الدعم وتفعيل التعاون الصناعي المشترك بين ليبيا وإيطاليا، وأهمية إيجاد الحلول الناجحة لإعادة تشغيل مصنع الشاحنات والحافلات بمنطقة تاجوراء.

وقال الوزير أن الوزارة عازمة على حل جميع مشاكل شركة الشاحنات والحافلات تاجوراء وتشغيل مصانعها بالطاقات القصوى وبالتعاون مع الشريك الايطالي.

هذا وأكد على أهمية قيام الشريك بدوره في توفير جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لعودة العمل.

كما أكد أيضاً على أن الوضع العام في ليبيا يشهد إستقرار ملحوظا، مما يسمح للشركات الأجنبية بالعودة لمزاولة نشاطاتها بدولة ليبيا.

وطلب الوزير خلال الاجتماع من الجانب الإيطالي تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية.

ومن جانبه، قال السفير الإيطالي أن دولة إيطاليا تولي إهتماماً كبيراً بليبيا، وخاصة في مجال التعاون الصناعي، مؤكدا بأنه ستكون هناك زيارة وفد من الشركات الإيطالية الكبرى لليبيا في المدة القريبة القادمة.

يذكر أن شركة الشاحنات والحافلات تعتبر أحد الإستثمارات الصناعية المشتركة بين ليبيا وإيطاليا، والتي توفر سلعة أساسية تستهدف السوق الليبي وكذلك الافريقي، وتعتبر عاملاً أساسيا في خطط وبرامج الدولة لإعادة الإعمار. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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