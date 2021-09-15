وكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين يقوم بجولة ميدانية في مدينة درنة 

درنة 15 سبتمبر 2021 (وال) _ قام وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون التعدين السيد (منصف الشلوي) بجولة ميدانية في مدينة درنة، حيث زار من مصنع صداقة للمشروبات في درنة والذي يعد رائد في صناعة المشروبات الغازية.

وبحث الوكيل خلال جولته، كيفية حل المختنقات والصعوبات التي تعيق تشغيل هذا المصنع من جديد وكما قدم شهادة تكريم لإدارة المصنع الذي تم تأسيسه عام 1945م، تقديراً لدوره الريادي.

وتضمنت جولة الوكيل أيضًا زيارة لمصنع تدوير القمامة الواقع بالمنطقة الصناعية الثانية درنة، والذي يعتبر الأكبر على مستوى البلاد و بقدرة إنتاجية تفوق حوالي ( 1000 ) طن يوميا، و الوقوف على أسباب عدم مباشرته للعمل الفعلي، والمساهمة في تذليل الصعاب التي تحول نحو أنطلاقته بشكل فعلي.

وتخللت الجولة الميدانية الثالثة زيارة مصنع الأثاث الواقع بالمنطقة الصناعية درنة للتعرف على بعض منتوجاته، و التي تعتبر ذات جودة وخامة عالية وسعرها مناسب، كما اجتمع أيضا مع إدارة المصنع لبحث إمكانية تطوير أعماله واستلم في ختام زيارته درعا مهداة من إدارة المصنع إلى وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية.

واختتم جولته الميدانية بالمحطة الرابعة بالاجتماع مع مجلس الإدارة و الجمعية العمومية لغرفة التجارة و الصناعة و الزراعة درنة، حيث تركز النقاش على حلحلة العراقيل التي تعيق إنطلاقة القطاع الخاص بمدينة درنة، والتي من أهمها إعادة تشغيل كل من الميناء و المطار، وإعادة الحياة المنطقة الصناعية والتي تقع جميعها بالنطاق الجغرافي لبلدية درنة

واختتم الاجتماع بالإتفاق على إعداد مذكرة من قبل مراقبة الصناعة وإدارة غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة، تشمل كافة النقاط التي تم التعرض لها و الحلول المقترحة والتي يوصى الأخذ بها سريعا. (وال _ درنة) م ب / ه ع

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