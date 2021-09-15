خاص..مدير إدارة التسويق بتداول يكشف عن تفاصيل ورشة عمل الشركة مع مصرف شمال أفريقيا

قال مدير إدارة التسويق بشركة تداول “سراج أبو خطوة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية؛ بتاريخ 15_9_2021 قامت شركة تداول مع مصرف شمال أفريقيا بتعريف عل بطاقات تداول لمصرف شمال أفريقيا التي تعمل عل شبكة تداول وكان أهداف ورشة العمل هو تعريف الخدمات مع فروع المصرف الغير مربوطة بالمنظومة المصرف وأيضا شرح مفصل عل المنتجات كا بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الدفع المسبق وأيضا المحافظ المصاحبه للبطاقات وكيفية استخدامها.

وتابع بالقول: الحضور كان ممتاز من جهة الفروع المصرف بحضور مدراء فروع المصارف وأيضاً إدارة التسويق وإدارة الموارد البشرية لدعم الفروع وتحفيزهم عل التوجه للدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول عليه للزبائن المصرف بطرق سهل وسريعة، مشيراً إلى أن مصرف شمال أفريقيا شريك إستراتيجي مع شركة تداول.

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