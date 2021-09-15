بلومبيرغ: ديون شركات الطيران بلغت 340 مليار دولار

ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها حول حركة الطيران، أن ديون شركات الطيران ارتفعت بنسبة ثلاثة وعشرين بالمائة خلال عام ألفين وعشرين.

تقرير بلومبيرغ أوضح بأن ديون الطيران تفاقمت بسبب جائحة كورونا التي أرهقت قطاع النقل الجوي وكبدته الكثير، حتى وصلت إلى ثلاثمائة وأربعين مليار دولار، ما أجبر العديد من الشركات على بيع حوالي ثلاثة وستين مليار دولار من السندات والقروض.

وفي وقت سابق… أعلنت شركة الطيران الفلبينية “بال” أنها تقدمت بطلب إشهار إفلاسها بسبب خسائر كورونا، مؤكدة أنها تسعى لإعادة هيكلة مالية للتعافي من هذه الخسائر إضافة لعقد سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين وذلك لخفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات

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