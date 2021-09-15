اقتصاد

بلومبيرغ: ديون شركات الطيران بلغت 340 مليار دولار

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها حول حركة الطيران، أن ديون شركات الطيران ارتفعت بنسبة ثلاثة وعشرين بالمائة خلال عام ألفين وعشرين.

تقرير بلومبيرغ أوضح بأن ديون الطيران تفاقمت بسبب جائحة كورونا التي أرهقت قطاع النقل الجوي وكبدته الكثير، حتى وصلت إلى ثلاثمائة وأربعين مليار دولار، ما أجبر العديد من الشركات على بيع حوالي ثلاثة وستين مليار دولار من السندات والقروض.

وفي وقت سابق… أعلنت شركة الطيران الفلبينية “بال” أنها تقدمت بطلب إشهار إفلاسها بسبب خسائر كورونا، مؤكدة أنها تسعى لإعادة هيكلة مالية للتعافي من هذه الخسائر إضافة لعقد سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين وذلك لخفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك