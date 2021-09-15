خاص.. نائب مدير إدارة التسويق بمصرف شمال أفريقيا يكشف لصدى عن حملة تسويقية ستنطلق قريباً.. وتفاصيل شراكتهم مع تداول

كشف نائب مدير إدارة التسويق بمصرف شمال أفريقيا “عصام الخالقي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف شمال أفريقيا تربطه علاقة استراتيجية مع شركة تداول ويعمل على توفير حلول دفع الإلكتروني عبر بطاقات الخصم المباشر ومسبقة الدفع عبر شبكة تداول لجميع عملاء المصرف في كافة ربوع ليبيا.

وقال أن مصرف شمال أفريقيا يعمل على تطوير خدماته الإلكترونية وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لعملائه بكل سهولة وجعلها متاحة للجميع لتحقيق الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية مميزة لجميع المواطنين في جميع المدن الليبية.

وأفاد بالقول: يوم 19سبتمبر ستنطلق حملة تسويقية لفروع المنطقة الجنوبية والشرقية والجبل الغربي وطرابلس والغربية والوسطى حيث هذه الحملة تستهدف الفروع الغير مربوطة بالمنظومة المصرفية الموحدة فليكس كيوب حيث سيتم تركيب نقاط بيع وآلات الصراف الآلي واصدار وشحن بطاقات من خلال منظومة إلكترونية تم تطويرها من قبل المصرف وتعمل على احالة طلبات الاصدار والشحن إلكترونيا وبشكل سريع.

وقال: اليوم انطلقت ورشة عمل مشتركة بين مصرف شمال أفريقيا وشركة تداول وتم دعوة مدراء الفروع والوكالات بجميع المناطق وكذلك دعوة المشغلين لمنظومة الاصدار والشحن.

وأفاد أن أهداف ورشة العمل شرح منتج تداول وطرق تسويق المنتج للعملاء ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي ، مزايا البطاقة

البطاقة الجديدة لها عدة مميزات

تقبل في نقاط البيع وألات الصراف الآلي التابعة للمصرف.

وأفاد أنها بطاقة ذو شريحة ذكية مصممة بمعايير عالمية وبها عدد من المزايا مضيفاً بالقول: حملتنا التسويقية ستنطلق 1992021 ابتداء مدينة غات إلى جميع فروع مصرف شمال افريقيا.

وأكد أن ورشة عمل اليوم 15 سبتمبر لشرح المنتج الجديد ووضع إجراءات العمل مع الفروع لانطلاق الحملة التسويقية يوم 19 سبتمبر.

ويفيد الخالقي أن مصرف شمال أفريقيا أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا , يقدم خدماته من خلال 58 فرع ووكالة منتشرة في كامل ربوع ليبيا وبرأس مال وقدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار ليبي، ويعمل على فتح فروع جديدة لتقديم خدماته في كامل المدن الليبية وتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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