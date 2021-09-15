وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين يقوم بجولات ميدانية بالمنطقة الشرقية

قام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي بجولة ميدانية في المنطقة الشرقية حيث قام يوم أمس الثلاثاء بزيارة مصنع صداقة للمشروبات والذي يعد رائد صناعة المشروبات الغازية، وبحث كيفية حل المختنقات التي تعيق تشغيل هذا المصنع من جديد.

حيث تضمنت الجولة زيارة لمصنع تدوير القمامة الواقع بالمنطقة الصناعية الثانية درنة والذي يعد هو الأكبر على مستوى البلاد وبقدرة أنتاجية تفوق ال( 1000 ) طن باليوم، والوقوف على أسباب عدم مباشرته للعمل الفعلي والمساهمة في تذليل الصعاب التي تحول نحو أنطلاقته بشكل فعلى.

وتوجه كذلك بزيارة مصنع الأثاث الواقع بالمنطقة الصناعية درنة للتعرف على بعض منتجاته التي تعتبر ذات جودة عالية وسعر مناسب، كما اجتمع أيضا مع إدارة المصنع لبحث إمكانية تطوير أعماله.

كما اختتم جولته الميدانية بالاجتماع مع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حيث تركز النقاش على حلحلة العراقيل التي تعيق إنطلاقة القطاع الخاص بمدينة درنة والتي من أهمها إعادة تشغيل كل من الميناء والمطار وإعادة الحياة للمنطقة الصناعية والتي تقع جميعها بالنطاق الجغرافي لبلدية درنة، وأنتهى الاجتماع بإعداد مذكرة تعد من قبل مراقبة الصناعة وإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة تشمل كافة النقاط التي تم التعرض لها والحلول المقترحة والتي يوصى الأخذ بها سريعاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية