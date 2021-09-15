اقتصاد

حجم الاقتصاد المصري سجل 408 مليارات دولار

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ حجم الاقتصاد المصري أربعمائة وثمانية مليارات دولار مع حلول نهاية العام المالي 2020/2021.

وقد أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال كلمته ضمن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي “أن الاقتصاد المصري وبالرغم من حدوث جائحة كورونا، استمر فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، كما تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو يصل إلى 7 بالمائة خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة”

وأضاف رئيس الوزراء المصري، أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز، والمشروعات الرياضية والخدمية، وهو ما جعلها تتقدم في مؤشر التنافسية الدولية ستة وعشرين مركزا، وثمانية وأربعين مركزا في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك