رويترز: ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من توقف الإنتاج في ليبيا

قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء أمس الثلاثاء إن أعلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط في ستة أسابيع جاءت وسط مخاوف من توقف إنتاج النفط الليبي.

ونقلت رويترز عن مهندس بميناء الحريقة النفطي في ليبيا قوله إن المحتجين ما زالوا يحاصرون الميناء بينما قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها استأنفت الصادرات في مينائي السدر ورأس لانوف منذ يوم الجمعة الماضي.

ونفى متظاهر يوم الاثنين انتهاء الإضراب ، قائلا إنه سيستمر حتى تتحقق المطالب.

ووفقا لرويترز ، إن قائد حرس المنشآت البترولية ناجي المغربي ، التقى بممثلي المحتجين ووافق على إنهاء الإضراب لاستئناف تصدير النفط.

وكان المتظاهرون يطالبون بفرص عمل للسكان المحليين بمنطقة الهلال النفطي ويدعون لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

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