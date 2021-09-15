العامة للكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك كهربائية بعدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 300 متر على خط الجعيدي من فرعية الرحاحلة بدائرة توزيع قصر بن غشير ، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1350 متر على خط المشتل 2 من محطة 30 ماجر مجرورة بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وبحسب الشركة فإنه تم أيضاً سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1000 متر على خط النهر من 30 الحديد بدائرة توزيع السائح مما تسببت في فصل التيار الكهربائي على عدد من المنازل، كما تم كذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط الطوير من 66 سوف الجين بدائرة توزيع شرق سوف الجين .

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