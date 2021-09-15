صندوق التضامن ينفي تقديم مقترح لزيادة معاش التقاعد

نفى صندوق الضمان الاجتماعي، الأنباء المتداولة بشأن تقديم مقترح لحكومة الوحدة؛ لزيادة معاشات المتقاعدين، بقيمة 900 دينار للفرد.

وأبدت إدارة الصندوق، رغبتها في التعاون مع الحكومة لزيادة المرتبات، حال توافر التغطية المالية من الخزانة العامة للدولة.

وأكدت الإدارة، حرصها على المحافظة على المركز المالي، وصرف معاشات المتقاعدين في مواعيدها، إلى جانب رفع المعاشات، شريطة حصولها على الدعم المالي الحكومي.

ويُدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب، عبر 21 فرعًا يعمل فيها نحو 13.700 موظف، وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400 ألف أسرة، ويقوم بإدارة نحو 392 ألف معاش.

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