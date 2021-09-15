خاص.. مع التفاصيل: مدير إدارة تطوير المنتجات بتداول يكشف عن اطلاق منتجات جديدة لزبائن مصرف شمال أفريقيا

كشف مدير إدارة تطوير المنتجات بشركة تداول “فيصل التقاز” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اطلاق منتجات جديدة لزبائن مصرف شمال أفريقيا ومن هذه المنتجات بطاقة الدفع المسبق وبطاقة الخصم المباشر لفروع المصرف المربوطة أو الغير مربوطة وذلك في اطار ورشة العمل بين شركة تداول ومصرف شمال أفريقيا .

وتابع بالقول أن هذه المنتجات تقبل على أكثر من 8000 نقطة بيع وأكثر من 40 آلات صراف الآلي خاصة بمصرف شمال أفريقيا موزعة على كامل مناطق ربوع ليبيا .

كما أعلن مدير إدارة تطوير المنتجات منتج الشراء عبر الانترنت لحاملي بطاقات الدفع المسبق وبطاقة الخصم المباشر للمصرف، وعن المنتجات الجديدة الخاصة بالبطاقة كمنتج تحويل الأموال من بطاقة إلى آخرى والسحب النقدي من نقاط البيع وآلالات الصراف الآلي.

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