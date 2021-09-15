اقتصاد

“المركزي” يُرسل سيولة تُقدّر بـ12 مليون دينار لمصارف غات

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرسل مصرف ليبيا المركزي سيولة نقدية قُدّرت بنحو 12 مليون دينار للمصارف التجارية بمدينة غات؛ تمهيدا لتوزيعها.

شحنة السيولة استقبلها مطار غات الدولي، والتي خصص منها 10 ملايين دينار لصالح المصرف التجاري، ومليونين لمصرف شمال أفريقيا.

وفي وقت سابق خصَّصَ مصرفُ ليبيا المركزي في بنغازي 30 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية، في مدن بلدية الجفرة ستصل على دفعتين هذا الأسبوع.

يأتي هذا ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف التجارية العاملة في البلاد، بعد أشهر من انقطاعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك