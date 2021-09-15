“المركزي” يُرسل سيولة تُقدّر بـ12 مليون دينار لمصارف غات

أرسل مصرف ليبيا المركزي سيولة نقدية قُدّرت بنحو 12 مليون دينار للمصارف التجارية بمدينة غات؛ تمهيدا لتوزيعها.

شحنة السيولة استقبلها مطار غات الدولي، والتي خصص منها 10 ملايين دينار لصالح المصرف التجاري، ومليونين لمصرف شمال أفريقيا.

وفي وقت سابق خصَّصَ مصرفُ ليبيا المركزي في بنغازي 30 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية، في مدن بلدية الجفرة ستصل على دفعتين هذا الأسبوع.

يأتي هذا ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف التجارية العاملة في البلاد، بعد أشهر من انقطاعها.

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