الإسلامي الليبي يقوم بدعوة وكلاء الشركات (NCR,DIEBOLD ) المصنعة في ليبيا بالمشاركة في عطاء توريد أجهزة الصراف الآلي

أعلن المصرف الإسلامي الليبي عن دعوته لمشاركة وكلاء الشركات ( NCR,DIEBOLD ) المصنعة في ليبيا في عطاء توريد أجهزة الصراف الآلي، وهذا وفق شروط وإجراءات معينة تتمثل في وصف العمل ، حيث يتضمن العمل المطلوب توريد وتركيب وتجهيز وتشغيل أجهزة الصراف الآلي في مواقع يحددها المصرف وفق شروط العطاء والتفاصيل والمواصفات الواردة في كراسة المواصفات المعتمدة ، وأن يتم سحب كراسة المواصفات مقابل مبلغ مالي وقدره (500 د.ل فقط خمسمائة دينار ليبي) غير قابل للترجيع من لجنة العطاء بالمصرف ، وكذلك رسالة قبول للمشاركة في العطاء وتحويل من إدارة الشركة للمندوب باستلام كراسة المواصفات.

وأضاف المصرف أنه على الشركات المتقدمة لاستلام كراسة المواصفات للعطاء توفير رسالة من الشركة المصنعة تفيد بأن الشركة هي وكيل رسمي لها في ليبيا، وصورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وصورة من السجل التجاري وقيد الغرفة التجارية ،وصورة من رخصة المزاولة، وسداد رسوم استلام كراسة المواصفات .

كما يتم تقديم العروض (أصلية + نسخة) في ظرفين منفصلين ومغلقين أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر يتضمن العرض المالي ويتم اغلاق وختم الأظرف ويبين عليها نوع العرض والعطاء واسم الشركة وشعارها ، وتقديم نسخة على قرص مدمج – لكل من العرض المالي والعرض الفني ، وعلى الشركة المتقدمة للعطاء تسليم تأمين ابتدائي للمشروع بما يعادل 5% من أجمالي العرض المالي علي أن يتم ترجيعه في حالة عدم ترسية العطاء علي الشركة ، وتسليم العروض المالية والفنية إلى لجنة العطاء في موعد أقصاه الساعة 12:00 من يوم 10/10/2021.

والجدير بالذكر أنه يحق للمصرف الاسلامي الليبي إلغاء العطاء أو تعديل شروطه أو تعديل كراسة المواصفات دون بيان الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أو التعديل أية مطالبة مالية أو قانونية ، وأن أخر موعد لاستلام كراسة المواصفات هو نهاية دوام يوم 26/09/2021.

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